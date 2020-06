Unbekannte haben in Bamberg im Keller eines Mehrfamilienhauses einen Kinderwagen angezündet. Bewohner bemerkten den Brand am Sonntagabend und löschten ihn mit Wassereimern, wie die Polizei am Montag mitteilte. So verhinderten sie, dass sich das Feuer ausbreitete. Der Kinderwagen wurde zerstört. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizeibericht