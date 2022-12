Haus nach Brand unbewohnbar: Bewohner im Krankenhaus

Beim Brand eines Einfamilienhauses im unterfränkischen Landkreis Würzburg ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Er hatte Rauch eingeatmet und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Mittwochmittag drang dichter Rauch aus dem ersten Stock des Hauses in Randersacker. Im Obergeschoss brach das Feuer nach ersten Erkenntnissen auch aus.

Die Ursache war zunächst unklar. Den Schaden schätzte die Polizei auf eine sechsstellige Summe. Das Haus sei nach dem Brand derzeit unbewohnbar.

