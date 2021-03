Haus nach Brand einsturzgefährdet: Mann erleidet Vergiftung

Ein Verletzter im Krankenhaus, mehr als 150 000 Euro geschätzter Schaden - so lautet die Bilanz eines Brandes, der am Sonntagabend ein Haus in Landshut zerstört hat. Ein Mann sei mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gekommen, die sechs weiteren Bewohner seien unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um ein freistehendes Wohnhaus, das als Arbeiterunterkunft genutzt wurde. Durch den Brandschaden sei es einsturzgefährdet. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf rund 150 000 bis 200 000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210301-99-634360/2