Haus-Explosion in Rettenbach: Polizei gibt Ursache für Unglück bekannt

Die Polizei hat die Ursache der Explosion eines Wohnhauses in Rettenbach am Auerberg ermittelt. Demnach war aus einer defekten Flüssiggasleitung Gas ausgetreten und ins Gebäude gelangt. Das Haus selbst war nicht an das Gas-Versorgungsnetz angeschlossen.

„Wie diese Beschädigung verursacht wurde und wie das Flüssiggas in das Wohnanwesen gelangte, ist noch nicht abschließend geklärt“, erklärte Polizeisprecher Jürgen Krautwald. Die Ermittlungen dauern an.

Vater und Tochter kamen bei der Explosion ums Leben

Das Gebäude war am Sonntag explodiert, die Rettungskräfte konnten einen 42-Jährigen und eine 7-Jährige nur noch tot bergen. Eine Verletzte 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Identifizierung der Toten bestätigte nach Angaben der Polizei, dass es sich um den vermissten 42 Jahre alten Familienvater und seine 7-jährige Tochter handelte. Die zwei Söhne des Paares sowie die Mieter der Einliegerwohnung befanden sich zum Zeitpunkt der Detonation nicht im Haus.

Der Landkreis Ostallgäu hat zu einer Spendenaktion aufgerufen. Mit dem Geld solle sowohl die Familie der Opfer, als auch Bewohner aus der Nachbarschaft, die durch die Explosion zu Schaden kamen, unterstützt werden.

Spendenaktion und unbürokratische Hilfe

„Wir werden unbürokratisch und schnell das Geld zukommen lassen“, sagte Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU). Nach ersten Schätzungen der Kriminalpolizei Kempten beläuft sich der Sachschaden auf 1,5 Millionen Euro.

Das Mehrfamilienhaus ist vollständig zerstört. Die Trümmer lagen teilweise bis zu 100 Meter weit entfernt, so BRK-Sprecher Sohrab Taheri. Das Dach des Hauses sei bis auf den Boden gestürzt. Ein Nachbarhaus wurde durch die Detonation schwer und zwei weitere leicht beschädigt.

Der Einsatz war für die Rettungskräfte sehr fordernd. „Für die vielen erfahrenen, aber ehrenamtlichen Einsatzkräfte vor Ort ist dies ein besonders kräftezehrender Einsatz“, erklärte BRK-Sprecher Sohrab Taheri.

Zwischenzeitig waren bis zu 350 Rettungskräfte, zehn Trümmersuchhunde und 20 Helfer des Kriseninterventionsteams im Einsatz. Der Regen erschwerte die Arbeiten, die Retter arbeiteten teilweise mit bloßen Händen auf der Suche nach den Verschütteten.