Hauptweinlese beginnt: Winzer rechnen mit normaler Menge

Frankens Winzer werden in den kommenden Wochen den Großteil ihrer Trauben von den Weinreben holen. „Das Weinjahr 2021 forderte die Winzer ungemein - und wird sicherlich aufgrund der hohen Arbeitsintensität, die kaum Verschnaufpausen gegönnt hat, den Winzern lange in Erinnerung bleiben“, sagte der Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes, Artur Steinmann, vor der offiziellen Eröffnung der Hauptlesezeit am heutigen Donnerstag in Nordheim am Main (11.00 Uhr). Dazu ist auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) geladen.

Die Winzer sind nach Verbandsangaben mit diesem Jahr überwiegend zufrieden. „Wir erwarten hinsichtlich der Menge einen normalen Jahrgang“, sagte ein Sprecher.

Im vergangenen Jahr hatten die Winzer unter anderem wegen Wetterkapriolen die kleinste Ernte seit 35 Jahren eingefahren. Lediglich 4400 Liter pro Hektar und damit insgesamt etwa 27 Millionen Liter Traubenmost wurden verarbeitet. Mit 7600 Liter pro Hektar liegt der Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre rund 40 Prozent höher.

