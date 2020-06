Hauptamtliche Integrationslotsen in 86 bayerischen Kommunen

Zweieinhalb Jahre nach dem Start eines Förderprojekts für Integration helfen in 86 bayerischen Kommunen hauptamtliche Integrationslotsen Zuwanderern und Ehrenamtlichen. „Als Integrationsprofi ist der Integrationslotse starker Partner der Ehrenamtlichen für eine noch erfolgreichere Integrationsarbeit in den Kommunen“, sagte Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch.

Die im Rahmen des 2018 angelaufenen Projektes hauptamtlich Tätigen sollen als Ansprechpartner die ehrenamtlichen Integrationshelfer der jeweiligen Landkreise und Städte umfassend unterstützen, informieren und schulen. So würden erfolgreiche Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt gezielt gefördert, sagte Herrmann.

Das Projekt soll auch über das Jahr 2020 hinaus fortgesetzt werden. In diesem Jahr stehen sechseinhalb Millionen Euro zur Verfügung, die Förderkommunen erhalten dabei bis zu 60 000 Euro Unterstützung pro Jahr.

Information hauptamtliche Integrationslotsen