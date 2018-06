Hasenhüttl vor Bayern-Duell: Verhindern, dass wir abgeschossen werden

- Außenseiter FC Ingolstadt will sich mit aller Kraft gegen eine drohende Pleite im Bundesliga-Duell mit dem übermächtigen deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern stemmen. „Wir wollen verhindern, dass wir abgeschossen werden“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl vor dem Kräftemessen in München am Samstag. „Wir haben nicht von vornherein verloren und hoffen, lange Zeit auf Augenhöhe zu sein.“

Vor dem 16. Spieltag haben die Oberbayern als Neuling beachtliche 20 Punkte geholt. Im Idealfall sollen gegen den FC Bayern weitere dazukommen. „Wir haben alle Ideen. Ob die funktionieren, ist eine andere Sache“, erklärte Hasenhüttl und spielte dabei auf die Bayern-Vergangenheit seines Assistenten Michael Henke und seine eigene an. Henke holte als Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld mit den Münchnern reihenweise Titel. Hasenhüttl ließ seine Karriere als Stürmer von 2002 bis 2004 bei den FCB-Amateuren ausklingen.

„Wir freuen uns riesig. Wenn man aufsteigt, ist das für jeden einzelnen Spieler der Höhepunkt, sich mit der besten Mannschaft der Welt zu messen“, verkündete Stürmer Lukas Hinterseer. „Wir sind eine ehrgeizige Mannschaft und wollen zeigen, dass wir auch etwas können.“

Hasenhüttl muss am Samstag auf den Gelb-gesperrten Mittelfeldmann Alfredo Morales verzichten. Die Einsätze von Stürmer Moritz Hartmann (Zerrung im Hüftbereich) und Abwehrspieler Benjamin Hübner (Prellungen von Rücken und Lunge) sind äußerst fraglich.

