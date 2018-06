Hasenbabys und Entenküken aus Notlagen gerettet

Tiere in Not haben am Wochenende Einsätze von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Drei Hasenbabys überlebten nur knapp einen Krähenangriff in Augsburg. Sicherheitsleute hatten am Samstag beobachtet, wie sich mehrere aggressive Krähen auf dem Parkplatz vor dem Stadion auf die kleinen Feldhasen stürzten.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde eines der Tiere von einer Krähe in die Luft gehoben und dann wieder fallen gelassen. Alarmierte Feuerwehrleute schlugen die Vögel in die Flucht und sammelten die verletzten Häschen ein. Sie wurden zum Tierarzt gebracht.

Im unterfränkischen Bad Kissingen wurden elf frisch geschlüpfte Entenküken von einem Balkon im 13. Stock eines Hochhauses gerettet. Der Nachwuchs war dort offenbar von einer Wildente heimlich in einer Balkonpflanze ausgebrütet worden, wie die Polizei mitteilte.

Der Bewohner alarmierte die Beamten und den Hausmeister. Die Küken wurden eingesammelt und unter Aufsicht der aufgebrachten Entenmutter an einen Wildpark übergeben.

Zuvor hatte ein Bewohner desselben Hauses in einem zwei Meter tiefen Schacht zwei Katzen entdeckt und die Beamten um Hilfe gerufen. Die Polizei verständigte Mitarbeiter eines Tierheims, die die kleinen Katzen aus ihrer misslichen Lage befreiten. (dapd)