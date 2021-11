Haschisch bei Verkehrskontrolle gefunden

Mit einem guten Kilogramm Haschisch im Auto sind zwei Männer und eine Frau in Unterfranken aufgegriffen worden. Polizeibeamte entdeckten die Drogen bei einer Kontrolle auf der A3 bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) in der Nacht zum Donnerstag, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Unterfranken am Freitag mitteilten. Die 1,2 Kilogramm Haschisch lagen in mehreren Päckchen verpackt im Autoinnenraum. Die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehle gegen die 23 und 24 Jahre alten Personen.

Pressemitteilung vom 26.11.