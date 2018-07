Hans-Joachim Heßler wird Chef des „Bayerischen Obersten“

Der bisherige Präsident des Landgerichts München I, Hans-Joachim Heßler, wird erster Präsident des neu errichteten Bayerischen Obersten Landesgerichts. Dies hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen. Heßler soll die Stelle zum 15. September 2018 antreten. Er sei in jeder Hinsicht der geeignetste Kandidat, betonte Justizminister Winfried Bausback (CSU): „Er hat sich in vielfältigen und äußerst anspruchsvollen Verwendungen, sei es bei Gericht, bei der Staatsanwaltschaft oder als Leiter verschiedener Referate im Justizministerium, in ganz besonderem Maße bewährt.“

Heßler ist 60 Jahre alt und seit 1985 im Justizdienst. Von 2008 bis 2012 war er Vizepräsident des Oberlandesgerichts München.

Das neue Gericht mit Sitz in München und Außensenaten in Bamberg und Nürnberg soll wichtige Rechtsfragen klären. Das Bayerische „Oberste“ war 2006 aus Kostengründen abgeschafft worden. Vizepräsident des Obersten Landesgerichts soll, wie es in Regierungskreisen heißt, der Vorsitzende Richter des abgeschlossenen Münchner NSU-Prozesses, Manfred Götzl (64), werden.