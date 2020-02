Hanns-Seidel-Stiftung präsentiert eigene „Jugendstudie“

Welche Themen interessieren junge Wähler? Wo informieren sie sich? Was ist ihnen in der Politik wichtig, insbesondere in der Kommunalpolitik? Diesen und anderen Fragen ist die Hanns-Seidel-Stiftung in einer Studie nachgegangen. Die Ergebnisse der großangelegten Umfrage präsentiert die Stiftung mit ihrem neuen Vorsitzenden Markus Ferber heute in München. Die Studie gibt Auskunft über Wahlteilnahme und Wählertypen, Informationsverhalten, die Rolle sozialer Medien, das politische Engagement vor allem junger Menschen sowie über Vorbilder und Idole.