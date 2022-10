Hannover 96 will gegen 1. FC Nürnberg „Frische reinbekommen“

Nach dem 0:2 im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund steht für Fußball-Zweitligist Hannover 96 vor der schweren Auswärtsreise nach Nürnberg eine schnelle Regeneration im Mittelpunkt. „Es geht jetzt einfach darum, dass die Spieler gut regenerieren, auf sich achten, versuchen zu schlafen und eine geistige Frische bekommen“, sagte Trainer Stefan Leitl bei der Pressekonferenz vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Leitl lobte die individuellen Qualitäten im Kader der Franken. „Wir haben Respekt vor der Aufgabe, das wird ein schweres Auswärtsspiel. Wir wollen das Spiel gewinnen, müssen aber erst mal auf uns gucken. Und das bedeutet, dass wir Frische reinbekommen müssen.“ Unter anderem Cedric Teuchert fällt wegen seiner Muskelverletzung gegen seinen Ex-Club aus. Der 25-Jährige wurde bei den Franken in der Jugend ausgebildet, eher er 2018 zum FC Schalke 04 wechselte.

Nach dem Pokal-Aus am Mittwoch gegen den Erstligisten aus Dortmund lobte Leitl den Auftritt seiner Mannschaft. „Das, was die Jungs auf den Platz gebracht haben, war absolut okay. Trotzdem haben wir ein Spiel verloren und sind aus dem Wettbewerb ausgeschieden, und das ist natürlich enttäuschend“, sagte er.

