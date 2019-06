Hannelore Elsners Urne wird in Burghausen beigesetzt

Die Schauspielerin Hannelore Elsner wird in ihrer oberbayerischen Heimatstadt Burghausen (Landkreis Altötting) beerdigt. Ihre Urne solle Ende des Monats im Familiengrab auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt werden, sagte die zweite Bürgermeisterin Christa Seemann (SPD) am Montag auf Anfrage. Die „Passauer Neue Presse“ hatte am Wochenende zuerst darüber berichtet. Die Familie möchte demnach eine Zeremonie im engsten Familien- und Freundeskreis - deshalb wurde kein konkretes Datum mitgeteilt.

Elsner war Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Ende Mai hatten ihr bei einer Trauerfeier in München Familie, Freunde, Kollegen und Fans die letzte Ehre erwiesen. Elsner wurde in Burghausen geboren und ging von dort auf die Schauspielschule nach München, wo sie ihre Karriere startete. Sie war in mehr als 200 Fernseh- und Kino-Rollen zu sehen und erhielt zahlreiche Preise. Zuletzt hatte sie in Frankfurt gelebt.