Hangrutsch droht: Berggasthof Neureuth geschlossen

Der viel besuchte Berggasthof Neureuth oberhalb von Tegernsee ist wegen eines drohenden Hangrutsches geschlossen. Die Stadt Tegernsee habe den Winterweg als einzige Versorgungsstraße ohne jegliche Ausnahmegenehmigung gesperrt, heißt es auf der Homepage.

Bisher sei eine Mauer umgestürzt, berichtete Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) am Freitag. Es gebe Abrisskanten im Hang. Daraus könne sich ein größerer Hangrutsch entwickeln. „Warum es passiert ist, können wir noch nicht sagen. Das muss sich erst ein Geologe ansehen.“ Dieser müsse beurteilen, wie stabil der Hang sei. Für das Wochenende sind Niederschläge angesagt, die das Erdreich ins Rutschen bringen könnten. Die Straße bleibe vorerst gesperrt - mindestens die kommende Woche.

Zugleich werde eine Alternative für den Zugang zur Neureuth gesucht, sagte Hagn. Mit Unimogs könne der Gasthof eventuell über andere Wege versorgt werden. Notfalls könne ein Helikopter Güter bringen, damit die Gaststätte baldmöglichst wieder für die Gäste öffnen könne.

Die für Ausflügler auch per Bahn von München aus gut erreichbare Neureuth ist eines der beliebtesten Ausflugsziele am Tegernsee mit fantastischer Aussicht auf die Bergkette der Alpen. Tausende von Besuchern wandern an schönen Tagen hinauf.

