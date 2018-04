Handy weggenommen: Bursche schlägt Mutter

Weil ihm seine Mutter das Handy abgenommen hat, ist ein 15-Jähriger in Oberfranken ausgerastet. Der Bursche schlug der 51-Jährigen zwei Mal ins Gesicht. Grund für den Handyentzug: Eine „erzieherische Maßnahme“, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Wohnung in Neustadt bei Coburg ermittelten die Beamten, dass der Bursche seine Mutter am Samstag bereits mehrfach geschlagen hatte. Der Jugendliche wurde zu seinem Vater gefahren.