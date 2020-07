Handwerk will ohne Beschäftigungsabbau durch die Krise

Die Chancen, dass das bayerische Handwerk ohne allzu große Arbeitsplatzverluste durch die von Corona verursachte Wirtschaftskrise kommt, stehen nicht schlecht. Trotz eines Umsatzrückgangs um zehn Prozent auf 28,1 Milliarden Euro im zweiten Quartal 2020 haben die 205 300 Handwerksbetriebe im Freistaat ihre Beschäftigtenzahl bisher in etwa gehalten, teilte der Präsident des Bayerischen Handwerkstags (BHT) Franz Xaver Peteranderl am Freitag in München mit. Die Zahl der Handwerksbeschäftigten sank bis Ende Juni nur leicht um 0,5 Prozent auf 947 800. Man befürchte jedoch eine Insolvenzwelle im vierten Quartal 2020 oder Anfang 2021. Für das Gesamtjahr 2020 erwartet der Handwerkstag einen Umsatzrückgang von 4,9 Prozent.

Dem langen Konjunkturaufschwung des Handwerks habe die Corona-Pandemie ein "jähes Ende" bereitet, sagte Peteranderl. Wie es weitergehe, hänge von den Infektionszahlen und davon ab, ob es zu neuerlichen Einschränkungen im öffentlichen Leben und der Wirtschaft kommen werde. Immerhin bezeichneten in der Juniumfrage noch 38 Prozent der Betriebe ihre wirtschaftliche Lage als gut und 37 Prozent als befriedigend, was allerdings um 19 Punkte unter den Vorjahreswerten liegt. Die zum Frühjahr übliche kräftige saisonale Belebung sei ausgeblieben, sagte der BHT-Präsident. Der tiefen Rezession der Gesamtwirtschaft könne sich auch das Handwerk nicht entziehen. Besonders betroffen seien kundennahe Bereiche sowie Kraftfahrzeug- und -zulieferbetriebe, während im Lebensmittelhandwerk einzelne Firmen in der Krise sogar Zuwächse erzielen konnten.

Ende Juni verfügten die bayerischen Handwerksbetriebe noch über einen durchschnittlichen Auftragsbestand von 8,6 Wochen (1,8 Wochen weniger als im Vorjahr). Die Auslastung lag mit 75 Prozent neun Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Der konjunkturelle Einbruch ist vor allem am Rückgang der Investitionen ablesbar. Nach Schätzungen des BHT gaben die Betriebe im zweiten Quartal 35 Prozent weniger für neue Fahrzeuge, Gebäude und Maschinen aus.

Um mehr als 0,5 Prozent sollte die Beschäftigtenzahl im bayerischen Handwerk in diesem Jahr nicht abnehmen, erwartet Peteranderl. Die Betriebe seien bestrebt, qualifizierte Mitarbeiter zu halten. Mit Verzögerung ist wegen des Ausfalls von Berufseinsteigermessen und ähnlichen Veranstaltungen in diesem Jahr die Besetzung der Lehrstellen angelaufen. Bis Ende Juni wurden erst 10 800 neue Lehrverträge abgeschlossen – 2000 weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig waren noch 6 700 Ausbildungsplätze offen. Enttäuscht zeigte sich Peteranderl vom Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“. Die Hürden für eine Förderung aus diesem Programm seien so hoch, dass kaum ein Betrieb in den Genuss komme.

Unglücklich ist das Handwerk über die auf sechs Monate angelegte Senkung der Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte. Diese verursache einen beträchtlichen Verwaltungsaufwand und lohne sich für den vergleichsweise kurzen Zeitraum nicht, sagte Peteranderl. Das Handwerk schlägt daher vor, die Steuersenkung bis Mitte 2021 zu verlängern.

Mit der bayerischen Landeshauptstadt befindet sich das Handwerk in einem Dauerclinch, der womöglich in nächster Zeit eskaliert. Die Handwerker beklagen seit vielen Jahren, dass der Wirtschaftsverkehr in München immer mehr behindert wird. 61 Prozent von 400 befragten Münchener Handwerksbetrieben gaben jetzt an, sie würden Aufträge im Stadtgebiet wegen der Verkehrssituation ablehnen. Man denke über eine Demonstration nach, bei der die Stadt durch Handwerkerfahrzeuge blockiert werde "wie bei den Bauern", sagte Peteranderl.