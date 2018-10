Handwerk fordert freie Bahn in Innenstädten

Mit drastischen Vorschlägen zur Lösung der Verkehrsprobleme in den Innenstädten hat sich das bayerische Handwerk zu Wort gemeldet. Der individuelle Kraftfahrzeugverkehr müsse reduziert werden, sagte der Präsident des Bayerischen Handwerkstags (BHT) Franz Xaver Peteranderl am Donnerstag in München. Im Handwerk werde derzeit diskutiert, ob auf den Straßen Raum für Dienstleister und den Lieferverkehr geschaffen werden könne, „indem man Flächen für das Anwohner-Parken reduziert“. Dann würde sich auch das Problem des Parkens in zweiter Reihe erledigen.

64 Prozent der BHT-Mitgliedsbetriebe würden es laut Peteranderl begrüßen, wenn Anlieger-Parkplätze in Parkflächen für Handwerker, soziale Dienste, Carsharing-Fahrzeuge sowie neue Radwege umgewandelt würden, so Peteranderl. Es müsse Ausnahmeregeln für den Wirtschaftsverkehr geben. Schließlich gehe es darum, die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen sicherzustellen.

Die für verschiedene Städte angekündigten streckenbezogenen Fahrverbote bezeichnete der Handwerks präsident als „das jüngste Beispiel für unsinnige politische Weichenstellungen“, weil die Autofahrer auf Nebenstraßen auswichen. Man begrüße aber die Entscheidung der Bundesregierung, Fahrzeuge von Handwerksbetrieben, die in besonders von Stickoxid belasteten Städten unterwegs seien, bei der Umrüstung mit Katalysatoren zu unterstützen. „Generelle Fahrverbote für ältere Diesel würden viele Handwerker in ihrer Existenz gefährden, da geeignete Fahrzeuge bisher nur als Diesel erhältlich sind“, so Peteranderl. Etwa 93 Prozent der Handwerker seien im betrieblichen Alltag mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs.

Lob für Pschierer, Tadel für Grüne

„Den Kopf geschüttelt“ haben die Handwerker nach den Worten Peteranderls über einen Vorschlag der Grünen im Münchener Stadtrat, keine neuen Gewerbegebiete auf unversiegelten Flächen mehr zuzulassen und außerdem ökologische Kriterien zur Vergabe von städtischen Flächen an Betriebe einzuführen. Würde dies so umgesetzt, entstünden nur noch Büroflächen.

Lob hielt der BHT-Präsident hingegen für den noch amtierenden bayerischen Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) bereit. Es wäre von Vorteil für das Handwerk, wenn er in seinem Ressort weiterarbeiten könnte. „Wir setzen darauf, dass die wirtschaftsfreundliche Politik der alten Staatsregierung“ auch nach der Landtagswahl fortgesetzt werde, so Peteranderl.

Von einer Abkühlung der Konjunktur spürt das bayerische Handwerk nach den Zahlen des dritten Quartals nichts. 94 Prozent der Handwerksbetriebe beschrieben ihre Geschäftslage als befriedigend bis gut. Die 202500 bayerischen Handwerksbetriebe können sich auf ein Auftragspolster von durchschnittlich 9,7 Wochen stützen. Motor sei weiterhin das Bau- und Ausbaugewerbe, berichtete Peteranderl. Der Umsatz wuchs im dritten Quartal nominal um 6,8, preisbereinigt um 4,0 Prozent. Die Auslastung der Betriebe von durchschnittlich 84 Prozent sei „kaum mehr steigerungsfähig“. Stärkeres Wachstum wäre nur noch durch einen kräftigen Beschäftigungsaufbau möglich, was aber wegen des Fachkräftemangels nahezu ausgeschlossen sei, so der Handwerkspräsident.