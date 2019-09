Handschelle klemmt: Feuerwehr befreit Festgenommenen

Bei einer Gefangenenbefreiung der besonderen Art am Münchner Hauptbahnhof hat die Feuerwehr tatkräftig mitgeholfen. Nach der Festnahme eines 36-Jährigen hatten die Polizisten die Handschelle nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr aufbekommen. Die Einsatzkräfte flexten die Handschelle vom Arm des Mannes und befreiten ihn so am Freitag aus seiner misslichen Lage. Der Bügel der Handschelle habe sich verbogen und deswegen geklemmt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. „Das kann schon mal vorkommen.“ Die Befreiung aus den Handschellen brachte dem Mann aber nichts: Er kam wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls in Untersuchungshaft.

Mitteilung der Feuerwehr