Handgeschriebener Zettel rettet 15-Jährige aus Aufzug

Fünf Stunden lang hat eine 15-Jährige im nördlichen Oberallgäu in einem Aufzug ausharren müssen. Sie wollte in einem Mehrfamilienhaus in eines der oberen Stockwerke fahren, als der Fahrstuhl nur etwas ruckelte und wegen eines technischen Defekts steckenblieb, wie die Polizei am Donnerstag in Kempten mitteilte. Die junge Frau drückte am Montag zwar gleich den Notrufknopf in der Kabine, aber es kam zunächst kein Techniker. Auch ihre Rufe und Schreie blieben im Haus ungehört.

Rettung brachte ihr erst ein Zettel: Sie schrieb auf ein Stück Papier, dass sie in Not sei, und warf es durch den Türschlitz nach außen. Eine Frau fand den Zettel im Treppenhaus und alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehrleute brachen die Tür auf und retteten die junge Frau aus ihrer Notlage. Die 15-Jährige war nach Polizeiangaben „völlig aufgelöst“ und musste danach ärztlich behandelt werden. Die Polizei wollte den genauen Ort des Vorfalls nicht bekanntgeben, weil er zu klein sei und eine Identifikation der jungen Frau verhindert werden solle.

Polizeibericht