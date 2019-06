Handballer verabschieden sich mit Kantersieg in Sommerpause

Die deutschen Handballer haben sich mit einem lockeren Pflichtspielerfolg in die Sommerpause verabschiedet. Im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen das Kosovo setzte sich das Team von Bundestrainer Christian Prokop am Sonntag klar mit 28:17 (16:5) durch. Damit schloss die deutsche Mannschaft auch ohne zahlreiche Stammkräfte ihre Gruppe 1 mit der makellosen Bilanz von 12:0-Punkten ab. Bester Werfer vor 7187 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Nürnberg war Kreisläufer Johannes Golla mit sechs Treffern.

Deutschland hatte sich schon vor der Partie das Ticket für die Europameisterschaft im Januar in Norwegen, Österreich und Schweden gesichert.

