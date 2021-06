Hand in Fließband eingequetscht: Mann schwer verletzt

Eine schwere Quetschung an der Hand hat sich ein Mann auf einem Hof in Schwaben zugezogen. Der 58-Jährige habe ein Fließband sauber machen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei geriet er mit seiner Hand zwischen die Walzen des Fließbands.

Ein 51-Jähriger hörte Schreie von dem Hof in Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg) und befreite den Mann mit einer Brechstange aus den Walzen. Der Verletzte wurde nach dem Unfall vom Dienstagmittag per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210609-99-925549/3