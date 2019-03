Halle gerät in Brand: 200 000 Euro Schaden

Beim Brand einer Halle im Landkreis Mühldorf am Inn ist Schaden in Höhe von 200 000 Euro entstanden. Das für landwirtschaftliche Zwecke genutzte Gebäude war in der Nacht zu Samstag in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand in Waldkraiburg niemand, doch die Halle wurde weitestgehend zerstört. In dem Gebäude waren laut Polizei mehrere landwirtschaftliche Maschinen abgestellt. Eine angrenzende Scheune wurde ebenfalls beschädigt. Warum es zu dem Brand kam, war laut Polizei zunächst noch unklar.

PM