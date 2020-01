Ein Feuer in einer Lagerhalle hat im Landkreis Pfaffenhofen in der Silvesternacht einen Schaden von mindestens einer halben Million Euro verursacht. Laut Polizei wurde der Brand auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Hohenwart um kurz nach Mitternacht entdeckt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob ein Zusammenhang mit einem in der Nähe abgeschossenen Silvesterfeuerwerk besteht. Verletzt wurde niemand.

Mitteilung der Polizei