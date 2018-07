Halbzeit bei der Würzburger Landesgartenschau

Etwa 350 000 Besucher haben seit Mitte April die Würzburger Landesgartenschau gesehen und sich von Blumentrends und gärtnerischen Zukunftsvisionen inspirieren lassen. Die Veranstalter sind deshalb zuversichtlich, dass das gesteckte Ziel von einer Million Gäste noch erreicht werden kann. „Die besucherintensiven Monate beginnen nun gerade erst. Gerade im Juli und August kommen erfahrungsgemäß ganz viele Schulklassen und Reiseunternehmen“, sagte Geschäftsführer Klaus Heuberger der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem der unerwartet hohe Verkauf an Dauerkarten zeige zudem, dass die Einheimischen die Landesgartenschau gut annähmen. Am Montag hat die Würzburger Landesgartenschau Halbzeit. Noch bis zum 7. Oktober ist das 28 Hektar große Gelände täglich von 9.00 Uhr an geöffnet.

Die Würzburger Schau ist keine klassische Gartenschau, wie man sie noch vor 10 oder 20 Jahren erwartet hätte. Zwar setzen die Gärtner in den Hallen und entlang der Wege überall bunte Akzente, aber dominiert wird die Landesgartenschau von einem riesigen Wiesenpark. Die Grünfläche ist das Herz des einstigen US-Militär-Geländes auf dem Hubland. Der Wiesenpark wiederum ist das Zentrum eines neuen modernen Stadtteils, der gerade entsteht. Künftig sollen dort mehrere Tausend Menschen wohnen und arbeiten. Deshalb gehören allerdings Baulärm und Baustellen am Rande der Landesgartenschau quasi mit dazu.

Mit der gewollten Weitläufigkeit des Wiesenparks geht auch ein gewisser Abstand zwischen den verschiedenen Attraktionen der Landesgartenschau einher. „Von Auswärtigen wird manchmal kritisch angemerkt, dass das Gelände so groß ist“, so Heuberger. Das Areal ist fast zwei Kilometer lang und zwischen 100 und 500 Meter breit. Eine Runde um das Gelände ist etwa drei Kilometer lang.

Pünktlich zur Halbzeit soll nun in dieser Hinsicht Abhilfe geschaffen werden. An diesem Wochenende soll auf dem Areal erstmals eine kleine Parkbahn zum Einsatz kommen, die die wichtigen Orte der Landesgartenschau ansteuert. 45 Menschen und ein Rollstuhlfahrer passen in die Elektro-Bahn. Zudem gibt es während der kurzen Fahrt auch Erläuterungen zur Landesgartenschau und zur wechselvollen Geschichte des Geländes, das einst Flugplatz und Militärgelände war und nun neuer Stadtteil wird.

