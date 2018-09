Halbe Stunde in der Luft: Fahrgeschäft auf Wiesn mit Defekt

Fast eine halbe Stunde in der Luft: Auf dem Oktoberfest hat gleich am ersten Festtag ein Fahrgeschäft still gestanden. Ein technischer Defekt legte laut Polizei am Samstagabend den Riesenpropeller lahm, der die Fahrgäste auf bis zu 55 Meter Höhe befördert und mit bis zu 120 Stundenkilometern durch die Luft rauschen lässt. Niemand sei zu Schaden gekommen, teilten die Beamten mit. Der Defekt sei nach 25 Minuten behoben worden, die Fahrgäste konnten aussteigen. Sie hätten den den Vorfall mit Humor genommen und ihr Eintrittsgeld zurückbekommen. Das Fahrgeschäft fuhr am Abend nicht mehr. Erst in der vergangenen Woche bis kurz vor dem Feststart hatte der TÜV SÜD alle Fahrgeschäfte eingehend überprüft.

Pressemitteilungen der Münchner Polizei