Halbe Million Schaden bei Scheunenbrand in Oberbayern

Eine halbe Million Euro Schaden ist bei dem Brand einer Scheune in Oberbayern entstanden. Vermutlich ist das Heu in der Scheune durch Funken entzündet worden, die nach Angaben der Polizei vom Sonntag kurz zuvor bei Bauarbeiten entstanden waren. Die gemauerte Scheune in Scheyern (Landkreis Pfaffenhofen) brannte komplett nieder, ein Feuerwehrmann wurde bei den mehrstündigen Löscharbeiten am Samstagvormittag leicht verletzt.