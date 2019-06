Hagel und Überschwemmungen am Pfingstmontag erwartet

Nach einem sonnigen Wochenende müssen sich Menschen im Norden Bayerns am Pfingstmontag auf Hagel und Starkregen einstellen. Vereinzelt könnten Überschwemmungen und Schäden durch bis zu zwei Zentimeter große Hagelkörner die Folge sein, warnte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Die Meteorologen erwarten ab Montagnachmittag im Norden des Freistaats stellenweise Gewitter und kräftigen Starkregen, der sich bis in die Nacht zum Dienstag zieht.

Über viel Sonne können sich die Menschen jedoch am Pfingstwochenende freuen. Während es am Samstag bei Temperaturen um die 20 Grad noch etwas kühler bleibt, steigt das Thermometer am Sonntag nach Angaben des Sprechers auf bis zu 30 Grad und beschert Menschen in ganz Bayern bestes Badewetter.

Wetterbericht für Bayern