Haftstrafe nicht angetreten: Festnahme auf Weg zum Gericht

Ausgerechnet auf dem Weg zu einem Gerichtsprozess gegen ihn ist ein Mann in Passau erwischt und verhaftet worden. Der 33-Jährige hatte eine Haftstrafe von neun Monaten wegen Urkundenfälschung nicht angetreten und war deshalb zur Festnahme ausgeschrieben, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Beamten kontrollierten ihn am Vortag zufällig, als er über die Grenze von Österreich kam. Er war auf dem Weg nach Passau, wo er sich wegen einer mutmaßlichen Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht verantworten sollte. Die Beamten begleiteten den Mann daraufhin zunächst zu seiner Gerichtsverhandlung und im Anschluss ins Gefängnis, wo er die nächsten Monate verbringen wird - so der neue Prozess ihn nicht zu weiterer Haft verurteilt.