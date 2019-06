Haftbefehle gegen drei Marihuana-Schmuggler

Schleierfahnder haben in Niederbayern drei Drogenhändler aus dem Verkehr gezogen. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen die drei Männer im Alter zwischen 20 und 42 Jahren Haftbefehl, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Trio fiel Beamten bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nacht zum Donnerstag bei Hunderdorf (Kreis Straubing-Bogen) auf. Im Wagen der Männer befand sich ein Rucksack mit gut einem halben Kilogramm Marihuana. Sie gaben laut Polizei an, der Rucksack gehöre nicht ihnen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg erließ Haftbefehl. Die Verdächtigen wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

