Haftbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt in Flüchtlingsheim

Mit einer Bratpfanne soll ein Flüchtling Mitbewohner einer Unterkunft im Ostallgäu bedroht haben. Danach ging der 30-Jährige laut Polizei mit einem Messer auf die beiden los, die ihn in der Nacht zum Samstag zur Ruhe ermahnt hatten. Auch einer Polizeistreife rannte der Angreifer in Marktoberdorf mit dem Messer entgegen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und fesselten den Somalier, bevor er in eine Klinik kam. Nach der Befragung von Zeugen nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Nach Angaben eines Beamten wurde der Verdächtige am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 30-Jährigen.

