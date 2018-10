Haftbefehl gegen mutmaßliche Geldautomaten-Gangster erlassen

Die vier mutmaßlichen Geldautomaten-Gangster, die bei einer spektakulären Polizei-Aktion festgenommen worden sind, müssen in Untersuchungshaft. Ein Richter habe am Donnerstag in München Haftbefehle gegen die Verdächtigen erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Behörde wirft zwei Männern und zwei Frauen unter anderem schweren Bandendiebstahl und die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vor.

Um die Sprengung eines Geldautomaten in Germering bei München zu verhindern, war die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit Spezialeinheiten gegen zwei mutmaßliche Täter vorgegangen. Dabei schoss sie auf einen 27-Jährigen, der mit einem Auto flüchten wollte. Er wurde dabei verletzt und festgenommen. Bei der Aktion wurden auch drei Elite-Polizisten verletzt. Bei einer zweiten Aktion im benachbarten Gilching (Landkreis Starnberg) nahmen Spezialeinheiten zudem drei mögliche Komplizen in einer Wohnung fest. Ein Verdächtiger konnte fliehen und wurde auch am Donnerstag von der Polizei gesucht.