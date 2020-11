Häuser nach Gasaustritt in Tiefgarage evakuiert

Rund 120 Menschen sind am Samstag früh in Weiden in der Oberpfalz aus ihren Häusern geholt worden, weil in einer Tiefgarage Gas austrat. Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz evakuierten sechs Mehrfamilienhäuser und sperrten Zufahrtsstraßen, nachdem Messungen von Fachkräften der Stadtwerke Weiden den Verdacht bestätigt hatten. Wie sich herausstellte, trat aus einem geparkten Auto Flüssiggas aus. Es sei abgeschleppt worden, teilte die Polizei mit. Nach einer halben Stunde konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.