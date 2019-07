Hackbrettspieler Zapf mit Ruth für Lebenswerk ausgezeichnet

Im Rahmen des Rudolstadt-Festivals ist am Samstag der Hackbrett-Spieler Rudi Zapf mit dem Hauptpreis des deutschen Weltmusikpreises Ruth ausgezeichnet worden. Geehrt wurde der Münchner für sein Lebenswerk, wie die Festival-Leitung mitteilte. Zapf „holte das Hackbrett aus dem akademischen Elfenbeinturm, verband Volksmusik mit Rock und Pop, spielte Alpines und Irisches“, so die Zuordnung der Veranstalter.

Die Ehren-Ruth bekam der Musikagent Siegfried Maeker für seine Verdienste um die Musik der Sinti und Roma, die er in der Bundesrepublik seit Mitte der 1960er Jahre wieder auf die Bühnen brachte. Zu den Künstlern, die Maeker betreute, gehörten unter anderem das Ensemble um den Geiger Schnuckenack Reinhardt und das Häns'che Weiss Quintett.

Mit der Förder-Ruth wurde die deutsche Band The Sephardics ausgezeichnet. Der Schwerpunkt ihres Programms besteht aus sephardischen Liedern, also Liedern der jüdischen Bevölkerung in Spanien, die die Band in einem musikalisch jazz-rockigen Zusammenhang arrangiert. Die Festival-Ruth erhielt das Konzertkabarett Gankino Circus aus Franken, das sich selbst als „vier virtuose Musiker, begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe“ beschreibt.

Der deutsche Weltmusikpreis Ruth wird seit 2002 im Rahmen des Rudolstadt-Festivals vergeben. Ausgelobt wird er federführend vom Mitteldeutschen Rundfunk Kultur für weitere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, dem Trägerkreis Creole und dem Team des Rudolstadt-Festivals. Das Festival für Folk und Weltmusik findet von Donnerstag bis Sonntag statt.

Homepage des Rudolstadt-Festivals