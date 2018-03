Haberfellner ist neuer Landeshauptmann der Gebirgsschützen

Martin Haberfellner ist neuer Landeshauptmann der bayerischen Gebirgsschützen. Die rund 100 Delegierten bestimmten den 65-Jährigen aus Kochel am See am Sonntag in Bad Tölz bei der Bundesgeneralversammlung des Bundes der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien zum Nachfolger für Landeshauptmann Karl Steininger (78). Der hatte 24 Jahre an der Spitze der bayerischen Gebirgsschützen gestanden.

Haberfellner war zuvor 24 Jahre lang der stellvertretende Landeshauptmann, wie ein Sprecher sagte. Steininger ist am Sonntag zum Ehrenlandeshauptmann ernannt worden.

Die Geschichte der Gebirgsschützen reicht bis ins Mittelalter zurück. An die 12 000 Mitglieder in 47 Kompanien vom Berchtesgadener bis zum Werdenfelser Land bewahren bis heute das Erbe ihrer einst für die Heimat kämpfenden Vorfahren. Jede Kompanie hat eine eigene, meist farbenfrohe Uniform. Die Gebirgsschützen sind bis heute bewaffnet. Es gibt Schützenwettbewerbe. Die Waffe gilt aber vor allem als Symbol der Verteidigung der Heimat.

Oberlandleraufstand

Bund der Bayerischen Gebirgschützen-Kompanien