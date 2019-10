Haarriss in Rippe: FC Bayern ohne Alaba gegen Hoffenheim

Tabellenführer FC Bayern München muss im Heimspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen 1899 Hoffenheim ohne David Alaba antreten. Der österreichische Nationalspieler ist nach seiner beim 7:2-Erfolg gegen Tottenham Hotspur in der Champions League erlittenen Rippenblessur nicht einsatzfähig, wie Trainer Niko Kovac am Freitag nach dem Training bestätigte. „Es reicht leider nicht“, äußerte Kovac auf der Homepage des deutschen Rekordmeisters. Nach Vereinsangaben erlitt Alaba einen Haarriss in der Rippe.

Da auch Lucas Hernández wegen einer Knieprellung weiterhin ausfällt, muss Kovac auf der linken Verteidigerposition erneut improvisieren. Weltmeister Benjamin Pavard könnte dort gegen Hoffenheim auflaufen. Der Franzose hatte Alaba bereits in London in der zweiten Hälfte ersetzt und die Aufgabe nach Urteil von Kovac sehr gut erledigt. Auch Youngster Alphonso Davies wäre eine Alternative für links hinten.

Weiterhin ausfallen wird bei den Bayern Leon Goretzka. Der deutsche Nationalspieler soll sein Trainingspensum nach einer Verletzung am Oberschenkel in der anstehenden Länderspielpause steigern.

