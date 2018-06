Höllentiere und Vampire: Jede Menge Monster im Museum

- Zum Gruseln schön: Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg sind vom Donnerstag an weit mehr als 200 geheimnisvolle Monster auf Gemälden, Wandteppichen, in Büchern und als Skulpturen zu sehen. In der Sonderausstellung „Monster. Fantastische Bilderwelten zwischen Grauen und Komik“ dreht sich bis 6. September alles um Monstermythen vom Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert. Besonders eindrucksvoll sind zwei große Einhorn-Skulpturen, deren Hörner weit in den schummrig ausgeleuchteten Raum ragen, und der wie ein Höllenmaul gestaltete riesige Eingangsbereich.

„Monster fesseln uns nicht erst seit Erfindung des Kinos“, sagte Generaldirektor Ulrich Großmann am Dienstag. Mit seinen umfassenden Sammlungen sei das Germanische Nationalmuseum wie kein anderes dazu geeignet, „das Jahrhunderte überdauernde Interesse an fantastischen und bildgewaltigen Darstellungen des Andersartigen erstmals in dieser Opulenz zu präsentieren“.

Zu sehen sind grafische Blätter von Albrecht Dürer, der berühmte Codex Aureus Epternacensis, aber auch die ironisch-satirischen „Monster des Alltags“ von Christian Moser. Neben Vampiren warten auch feuerspeiende Drachen, dämonische Höllentiere und Kinderfresser auf nervenstarke Besucher.

