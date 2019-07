Gute Sicht auf Mondfinsternis: Die nächsten Tage wolkig

Bei vielerorts wolkenlosem Himmel haben Menschen in Bayern eine partielle Mondfinsternis bestaunen können. Unter anderem in München, Nürnberg und Würzburg war das Spektakel in der Nacht auf Mittwoch zu sehen. Nach Angaben der Vereinigung der Sternenfreunde im hessischen Heppenheim tauchte der Mond um etwa 22.00 Uhr in den Kernschatten ein - und verursachte ein rostrotes Schimmern. Gegen 2.20 Uhr war das Naturschauspiel vorbei.

Überwiegend wolkenlos war der Himmel auch am Mittwochmorgen in weiten Teilen des Freistaats. Die Temperaturen erreichen in den kommenden Tagen mit bis zu 28 Grad zwar sommerliche Werte, jedoch wird die Vorfreude auf Badespaß nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) getrübt von Wolken und Regen. Am Donnerstag ist es demnach wechselnd bewölkt. Auch einzelne Schauer und Gewitter sind möglich. Der Freitag wird in Teilen Bayerns regnerisch: Im Norden und Osten des Freistaats erwarteten die Meteorologen Regenschauer und vereinzelte Gewitter.

Wetterbericht des DWD