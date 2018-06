Gutachterin: Reifedefizite bei mutmaßlichem Mörder von Reichenhall

- Im Prozess um den Mord an einem Rentner und den blutigen Überfall auf eine Jugendliche in Bad Reichenhall hat eine Gutachterin dem Angeklagten Defizite in seiner seelischen Reife bescheinigt. Eine Nachreifung der Psyche sei zu erwarten, sagte die Expertin am Mittwoch vor der Jugendkammer des Traunsteiner Landgerichts. Sie schränkte jedoch ein, dass ihre Einschätzung lediglich auf schriftlichen Tests beruhe. Die Aussage der Psychologin ist deshalb von Bedeutung, weil der zur Tatzeit 20-Jährige nur dann nach dem Jugendstrafrecht und damit milder verurteilt werden kann, wenn eine Reifeverzögerung vorliegt.

Der aus Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) in Rheinland-Pfalz stammende Ex-Bundeswehrsoldat ist wegen Mordes und Mordversuchs angeklagt. Er soll den 72-Jährigen auf offener Straße erstochen und die zur Tatzeit 17-Jährige mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Die Auszubildende ist seit dem Überfall auf dem linken Auge blind. Begangen wurden beide Taten in der Nacht zum 14. Juli 2014, als die deutschen Kicker Fußball-Weltmeister wurden.

Der Prozess wird nicht wie geplant am 20. Mai zu Ende gehen. Um die seelische Reife des Angeklagten genau festzustellen und entscheiden zu können, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewendet wird, seien weitere Verhandlungstage notwendig, befand der Vorsitzende Richter.

Mitteilung Landgericht