Gut 500 Bankangestellte bei Warnstreik-Kundgebungen

Gut 500 Bankangestellte haben auf Kundgebungen der Gewerkschaft Verdi in Nürnberg und München höhere Löhne gefordert. In Nürnberg beteiligten sich nach Verdi-Angaben etwa 300 Menschen an einer Demonstration in der Innenstadt, in München waren es demnach etwa 250 bei einer Veranstaltung im Gewerkschaftshaus.

Verdi organisiert seit Mittwoch Warnstreiks in mehreren Bundesländern. Derzeit verhandeln die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter der privaten und öffentlichen Banken für bundesweit etwa 200 000 Beschäftigte über einen neuen Tarifvertrag. Verdi fordert unter anderem ein Lohnplus von sechs Prozent, kürzere Arbeitszeiten und einen verbindlichen Anspruch auf Weiterbildung. Der nächste Verhandlungstermin ist am 11. April in Berlin. In Bayern sind bis dahin keine weiteren Warnstreiks geplant.