Gut 30 Anträge auf Fluthilfe-Gelder von Unternehmen

Nach Starkregen und Überflutungen in Bayern im Juli haben etwas mehr als 30 Unternehmen und Selbstständige Anträge auf Hilfsgelder gestellt. Das ergab eine Umfrage unter den drei fränkischen Regierungsbezirken und der Regierung von Oberbayern. Die meisten Anträge gingen demnach in Oberbayern ein, wo sich bisher 16 Firmen um Soforthilfe bemühten.

Mit den Unwettern in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz sei das Ausmaß der Schäden in Bayern nicht vergleichbar, erklärte das Wirtschaftsministerium. Im Rahmen des Soforthilfe-Programms für Unternehmen, Selbstständige und Privatpersonen im Freistaat wurden bis zu 50 Millionen Euro bereitgestellt. Die Hälfte des Geldes kommt vom Bund. Für Firmen und Selbstständige sind Anträge auf Soforthilfen seit dem 23. August möglich.

