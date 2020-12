Güterzugs-Waggon fängt Feuer: Behinderung durch Sperrung

Ein Waggon eines Güterzuges hat während der Fahrt bei Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte der Waggon am Morgen auf Höhe der Bremsen wegen eines technischen Defekts angefangen zu brennen. Als dies bemerkt wurde, hielt der Güterzug sofort an. Das Feuer konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Wegen des Brands enden die Züge aus Nürnberg und Treuchtlingen am Hauptbahnhof in Ingolstadt und Züge aus München enden vorzeitig in Rohrbach. Zwischen dem Hauptbahnhof Ingolstadt und Rohrbach gibt es einen Schienenersatzverkehr. Wie lange die Zugstrecke gesperrt sein wird, war zunächst nicht klar.