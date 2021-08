Güterschiffe in Schleuse auf dem Main zusammengestoßen

In einer Schleuse in Unterfranken sind ein 185 Meter langer Verband aus mehreren Schiffen und ein Güterschiff zusammengeprallt. Verletzt wurde bei dem Unfall auf dem Main niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Schaden bezifferte ein Polizeisprecher auf rund 22.000 Euro. Die Schiffe wurden demnach in Klingenberg gemeinsam zu Tal geschleust.

Bei dem Güterschiff sei vermutlich durch den Wellengang und die Sogwirkung eines der beiden Taue gerissen. Dadurch sei es nach vorne auf den Schiffsverband gedrückt worden. Die Schiffe durften nach dem Unfall am Samstag ihre Fahrt fortsetzen, weil keine sicherheitsrelevanten Anlagen und Bauteile beschädigt worden seien.

