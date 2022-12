Güterschiff auf Main in Würzburg manövrierunfähig

In Würzburg hat sich am Freitag ein Gütermotorschiff auf dem Main quergestellt. Es blockiert den Fluss. Das Schiff hänge noch fest, teilte die Polizei am Abend mit. Verletzt wurde demnach niemand. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Ursache für den Vorfall an der Schleuse Würzburg war nach Angaben der Polizei nach ersten Erkenntnissen vermutlich ein Fahrfehler des Schiffsführers. Das Schiff, das demnach Asphaltgranulat geladen hat, sei dann quer getrieben und manövrierunfähig gewesen. Die Ermittlungen laufen. Es bestehe keine Umweltgefahr.

Vor Ort waren den Angaben zufolge rund 150 Einsatzkräfte etwa von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW). Vorsorglich seien eine Brücke für den Fußgängerverkehr gesperrt und Gäste von einem Restaurantschiff geholt worden. Laut Polizei gibt es Sicherungsmaßnahmen von Feuerwehr und THW, damit das Schiff nicht wegtreibt. Für die Bergung müsse der Eigner sorgen.

