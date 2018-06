Guardiola in Barcelona: Arbeit vor Gefühl

- Pep Guardiola wird bei seiner emotionalen Rückkehr nach Barcelona alles für den FC Bayern München geben. „Der FC Barcelona war alles in meinem Leben, aber ich bin hier, um zu gewinnen“, sagte der ehemalige Barça-Coach am Dienstag bei der Pressekonferenz zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League an diesem Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Es sei „wunderschön“, nach Barcelona zurückzukehren: „Aber ich bin nicht hier als Hommage, sondern um meine Arbeit zu tun, mit Bayern München das Finale zu erreichen.“

Eine Aufstellung von Robert Lewandowski macht Guardiola davon abhängig, wie der Torjäger nach seinen Gesichtsverletzungen mit der Spezialmaske zurechtkomme. „Ich brauche elf Spieler mit hundert Prozent. Ich will wissen, welches Gefühl er mit der Maske hat. Wenn er fit ist, wird er spielen“, erklärte Guardiola.

Weltmeister Manuel Neuer kündigte einen selbstbewussten deutschen Meister im Stadion Camp Nou an. „Wir wollen uns nicht hinten reinstellen, wir wollen zeigen, wer wir sind. Es wird wichtig sein, ein Tor zu erzielen“, sagte der Nationaltorhüter.

UEFA-Pressemappe zum Spiel

Statistik-Handbuch zur Champions League