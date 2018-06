Guardiola hofft auf Kurz-Comeback von Boateng

- Bayern-Trainer Pep Guardiola hofft auf ein Comeback von Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag. „Ich hoffe, er kann ein paar Minuten spielen. Aber ich weiß es nicht“, sagte Guardiola am Mittwochabend im ZDF. Bei der 0:1-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid stand Boateng, der wegen einer schweren Muskelverletzung drei Monate ausgefallen war, noch nicht wieder im Kader. Die Bayern können mit einem Sieg gegen Gladbach die vierte deutsche Meisterschaft in Serie perfekt machen.

