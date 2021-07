Grütters: Festspiele sind „Zeichen der Hoffnung“

Für Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) haben die Bayreuther Festspiele in diesem Jahr eine besondere Signalwirkung für die Kultur in Deutschland. Das Festival sei „ein Zeichen der Hoffnung für Künstlerinnen und Künstler, allein deshalb, weil Musik und Theater wieder live und vor Publikum stattfinden können“, sagte Grütters in einer Mitteilung vom Freitag.

„Wir müssen und wollen die Kulturszene weiterhin mit den Hilfsmaßnahmen des Bundes und der Länder unterstützen, damit sie ihren wertvollen Beitrag für unser Gemeinwesen leisten kann“, sagte Grütters weiter.

Wegen der Corona-Pandemie konnten viele Kulturschaffende kaum oder nur sehr eingeschränkt arbeiten. Auch die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele waren im Vorjahr komplett ausgefallen. Nun aber beginnen sie wieder: Am Sonntag (25. Juli) ist zur Eröffnung die Oper „Der fliegende Holländer“ zu sehen. Im Festspielhaus wird etwa die Hälfte der Plätze wegen der Abstandsregelung leer bleiben.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-490724/2

Bayreuther Festspiele