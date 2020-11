Grünes Licht für Gründung der TU Nürnberg

Die geplante Technische Universität in Nürnberg soll am 1. Januar 2021 gegründet werden. Das gab das bayerische Kabinett am Dienstag bekannt. Im Laufe des kommenden Jahres soll es erste Online-Angebote gegeben. Die ersten Studierenden sollen im Wintersemester 2023/2034 in Master-Studiengängen an der neuen TU starten. Das Konzept sieht englischsprachige, fächerübergreifende Studiengänge vor.

Das 1,2 Milliarden Euro teure Prestigeprojekt von dem aus Nürnberg stammenden Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) ist in Wissenschaftskreisen umstritten. In Nürnberg gibt es mit der Technischen Hochschule bereits eine ähnliche Einrichtung. Auch die in Erlangen und Nürnberg angesiedelte Friedrich-Alexander-Universität befürchtet Überschneidungen. Nach Angaben der Staatsregierung soll die TU diese ergänzen und den Freistaat noch sichtbarer für Spitzenforscher machen.

Bericht aus der Kabinettssitzung vom 10. November 2020