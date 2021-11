Grünen-Landesvorsitzende strebt zweite Amtszeit an

Die Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, will sich heute beim Landesparteitag ihrer Partei in Augsburg im Amt bestätigen lassen. Im Vorfeld der Delegiertenversammlung hatte sich keine weitere Kandidatin für den Posten gemeldet - daher gilt die Wahl als sicher. Der Co-Vorsitzende Thomas von Sarnowski war bereits im April zum zweiten Landeschef der Grünen gewählt worden und bleibt im Amt.

Die 29 Jahre alte Lettenbauer wurde vor zwei Jahren erstmals zur Landeschefin der Grünen gewählt. Damals hatte die junge Landtagsabgeordnete allerdings eine Gegenkandidatin und erreichte rund 63 Prozent der Stimmen.

Am Samstag hatte die Partei zu Beginn der Landesdelegiertenversammlung einen Leitantrag beschlossen, der bereits auf die bayerische Landtagswahl in zwei Jahren einstimmen soll. Schwerpunkt des Antrags ist es, die Kapazität von Photovoltaik und Windrädern im Freistaat in den nächsten Jahren zu vervielfachen. Der Ausbau soll insbesondere auf dem Land stattfinden, wobei die Bürger und die Unternehmen in den ländlichen Gebieten auch stark profitieren sollen - beispielsweise durch einen Ausbau des Nahverkehrs.

