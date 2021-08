Großer Polizeieinsatz: Frau bei Beziehungstat verletzt

Bei einer mutmaßlichen Beziehungstat in München ist am Sonntag eine Frau durch eine Waffe schwer verletzt worden. Es habe Schüsse gegeben und daher einen großen Polizeieinsatz, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Für die Bevölkerung bestehe nach derzeitigem Stand keine Gefahr. Auch ein Hubschrauber kreiste über der Landeshauptstadt. Die Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der Tatverdächtige wurde in der Wohnung leblos aufgefunden, wie die Polizei auf Twitter schrieb. Jetzt müssten die Ermittlungen den Tathergang klären.

