Große US-Militärkonvois rollen durch Tschechien

Mitten in den Spannungen zwischen Russland und dem Westen werden Hunderte US-Militärfahrzeuge Tschechien durchqueren. Im Rahmen der Nato-Großübung „Saber Strike 2022“ (auf Deutsch etwa: Säbelhieb) werden sich bis zu 1500 US-Soldaten mit rund 700 Fahrzeugen von Deutschland aus auf den Weg in die Slowakei machen, wie das tschechische Verteidigungsministerium am Freitag in Prag mitteilte. Die Truppen werden, aufgeteilt auf sieben Konvois, vom 15. bis zum 26. Februar unterwegs sein.

Um den Straßenverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, soll die vorübergehende Verlegung überwiegend nachts geschehen. Die amerikanischen Einheiten werden ab dem Grenzübergang Waidhaus-Rozvadov von tschechischer Militärpolizei begleitet. Die Rückkehr soll in der zweiten Märzhälfte auf umgekehrtem Weg erfolgen.

Ebenfalls als Teil von „Saber Strike“ sind im März gemeinsame Übungen tschechischer und US-amerikanischer Einheiten geplant. Sie sollen auf dem Truppenübungsplatz Hradiste bei Karlovy Vary (Karlsbad) stattfinden und der Stärkung der Nato-Reaktionsstreitmacht NRF dienen. Tschechien ist seit 1999 Mitglied des transatlantischen Verteidigungsbündnisses.

